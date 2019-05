Zoektocht naar spontane date met humor blijkt van alle (leef)tijden

Daten in het huidige online tijdperk lijkt een wereld van verschil in vergelijking met daten in the good old days.

Datingservice Lexa.nl deed in dat kader onderzoek* naar de verschillende datinghabits onder zowel single millennials als 50-plussers. Daaruit blijkt dat de singles, ongeacht hun leeftijd, dezelfde ideeën hebben over hun prins(es) op het witte paard. Voor beide generaties staan humor en spontaniteit het hoogst op de verlanglijst. Echter verschillen de singles van mening over hun onzekerheden tijdens het daten. Waar meer dan de helft (58%) van de millennials hun crush niet durft aan te spreken, heeft slechts 38% van de 50-plussers daar moeite mee.

Beste gespreksonderwerpen

Een eerste date met je potentiële nieuwe vlam blijft spannend. Eenderde van de single millennials twijfelt over wat ze zullen zeggen tijdens het chatten. Wil je er zeker van zijn dat je niet de verkeerde onderwerpen aansnijdt? Toon dan vooral interesse in de hobby’s van je date (93%), werk (88%) of liefde (59%), dit zijn de favoriete onderwerpen waar singles over praten. Vermijd vooral een gesprek over geld en seks tijdens je eerste date, daar zal je geen succes mee boeken. Daarnaast zijn vorige relaties een taboe-onderwerp voor een kwart van de millennials. De 50-plussers daarentegen laten liever details over familiekwesties onbesproken.

Serial daten

Waar je huidige wereld met datingapps in theorie een grotere aantal potentiële dates binnen handbereik hebt, zijn singles toch terughoudend in aantal personen dat ze tegelijk daten. Een grote meerderheid (55%) van de millennial singles spreidt hun chances on love niet en zou er moeite mee hebben om meerdere mensen tegelijk te daten. Zij houden hun opties wel meer open dan de oudere generatie singles, daarvan zegt 65% geen behoefte te hebben om met meer dan één persoon tegelijk te daten.

En als je jouw nieuwe liefde hebt ontmoet, wanneer is het dan ‘officieel’? Ruim de helft van de millennials vindt dat het ‘aan’ is na de kennismaking met familie en vrienden. De 50-plus singles zijn daarin wat ruimdenkender dan de millennials: slechts 39% van hen ziet de introductie van zijn of haar date bij vrienden en familie als startschot van een officiële relatie.

* Het onderzoek werd in april 2019 in opdracht van Lexa representatief uitgevoerd door Kien Onderzoek onder 1.050 Nederlandse single mannen en vrouwen, waarvan 524 millennials (20 t/m 39 jaar) en 526 50-plussers.