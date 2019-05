Vrouw met scootmobiel belandt in sloot naast Brandsestraat in Sint-Michielsgestel

Een vrouw is donderdagmiddag rond 16.00 uur met haar scootmobiel in de naastgelegen sloot langs de Brandsestraat in Sint- Michielsgestel gereden.

De vrouw is door omstanders uit de sloot gehaald. Na de eerste verzorging ter plaatse is ze per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie droeg zorg voor de scootmobiel van de vrouw. De opgeroepen brandweer is niet ter plaatse gekomen.