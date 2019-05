Door politie in arm geschoten terreurverdachte (21) was 'vergissing'

De aanhouding van een 21-jarige man uit Sittard vorige maand, op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme en waarbij door de politie in zijn arm werd geschoten, berust op een vergissing. 'De man is enkele dagen na zijn aanhouding in vrijheid gesteld maar bleef aanvankelijk nog wel verdachte', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

Seponeren

'De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft nu besloten de strafzaak tegen hem te seponeren. Deze beslissing is ook via de advocaat van de man aan hem bekend gemaakt', aldus het OM.

Persoonsverwisseling

Bij de aanhouding is sprake geweest van een persoonsverwisseling, waardoor de man uit Sittard werd aangezien voor een verdachte. Deze 33-jarige man uit Sittard werd een paar dagen later alsnog aangehouden. De 21-jarige man is bij de aanhouding door de politie in zijn arm geschoten. Naar het schietincident wordt door de rijksrecherche een onderzoek ingesteld.