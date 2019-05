Kindje (5) ernstig gewond na ongeval op springkussen

Zaterdagavond is in het Brabantse Rucphen een 5-jarige jongentje rond 20.00 uur ernstig gewond geraakt tijdens een ongeval met een springkussen. 'Dat gebeurde op een sportpark aan de Sprundelseweg', zo meldt de politie zondag.

In elkaar gezakt

'Door nog onbekende oorzaak zakte het springkussen in elkaar. Daarbij raakte het jongentje gewond', aldus de politie. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het kindje te helpen. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Rotterdam overgebracht. De NVWA en de politie doen onderzoek naar het ongeval. Het springkussen is in beslag genomen.