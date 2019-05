Voorzorgsmaatregelen raadsvergadering Boxtel stalbezetting dierenactivisten

De gemeente Boxtel en de politie hebben voorzorgsmaatregelen genomen voor de raadsvergadering van dinsdagavond in het gemeentehuis van Boxtel. Op de agenda staat de bezetting door dierenactivisten van een varkensboerderij in het Brabantse Lennisheuvel op maandag 13 mei.

Rustig

De raadsvergadering staat op het punt van beginnen. Mensen worden gefouilleerd bij binnenkomst. Verschillende activisten en verschillende boeren zijn aanwezig. Vooralsnog verloopt het rustig. De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal achter het gemeentehuis aan de Dr. Van Helvoortstraat.

Bezetting varkensboerderij door activisten

Maandagmiddag 13 mei bezetten activisten van actiegroep Activism On The Road rond 13.00 uur in het Brabantse Lennisheuvel, vlakbij Boxtel, een varkensboerderij aan de Brede Heide.

Vermeende misstanden

De actiegroep zei de inval te hebben gedaan om vermeende misstanden in de varkenshouderij aan de kaak te stellen. De actievoerders maakten ook video-opnamen in en buiten de varkensboerderij. Buiten de stal stonden ook nog eens ongeveer 100 actievoerders. De politie beëindigde de bezetting 's avonds even na 22.00 uur.