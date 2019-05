Felle brand in natuurgebied bij Oisterwijk

De brandweer is donderdagavond doende geweest met een brand in een natuurgebied bij Oisterwijk.

De brand woedde niet ver van de Nemelaerweg in Oisterwijk. De brandweer zette twee blusvoertuigen (Oisterwijk en Haaren) in en ook kwamen twee watertankwagens (Oisterwijk en Waalwijk) ter plaatse. De brandweer heeft de brand die kort voor 19.00 uur ontstond inmiddels onder controle en is aan het nablussen. De politie hield toegesnelde nieuwsgierigen op afstand.