Zeer grote cocaïnewasserij ontdekt

In een boerenschuur aan de Molenweg in Oud-Vossenmeer is donderdagmorgen een zeer groot cocaïne-productielaboratorium ontdekt. Er is niemand aangehouden.

Tijdens de storm die de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni over Nederland raasde is er een boom langs de Molenweg omgevallen. In de loop van de ochtend is men begonnen met het opruimen van deze boom. Tijdens de werkzaamheden rook men een bijzondere geur en zag men bij de boerenschuur enkele mannen lopen. Dat kwam verdacht over. Gealarmeerde agenten gingen op onderzoek uit en ontdekten in de schuur het laboratorium. De recherche en het team Landelijke Faciliteit Ondersteunen en ontmantelen (LFO), doen onderzoek. Het zal nog geruime tijd duren voordat het onderzoek is afgerond. Ook het de ontmanteling zal misschien wel enkele dagen in beslag nemen. De deskundigen van de politie beoordelen deze wasserij als één van de grootsten die in het land aangetroffen is.