RUG komt niet opdagen bij overhandigen gouden drol

De RUG kwam echter niet opdagen en weigerde het cadeau aan te nemen. Dit schrijft Rood Groningen in een persbericht.

In het bericht staat verder:

De kosten van het afscheidsfeest van Elmer Sterken, dat morgenmiddag plaatsvindt in de Martinikerk, zijn begroot op 70.000 euro. Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat publieke middelen op verspillende wijzeworden ingezet - zeker in vergelijking met de vele bezuinigingen op onderwijsaan de RUG. ROOD Groningen vindt het onbegrijpelijk dat rector Sterken deze hoge kostenpost persoonlijk heeft goedgekeurd.

Het feit dat er geen vertegenwoordiging van RUG kwam opdagen ondanks een afspraak en de RUG het cadeau niet wilde aannemen toont wat betreft ROOD Groningen dat de RUG geen kritiek kan hebben op dit vlak. De kritiek kan nietals verrassing komen; de kostenpost van 70.000 euro is maar liefst 40.000 euro boven het maximale bedrag dat een afscheidsfeest van een minister uit Den Haag mag kosten.

Daarom kan de RUG meer acties verwachten vanuit ROOD Groningen tegen het afscheidsfeest van rector Sterken morgenmiddag. Een gouden drol lijkt ons nog steeds toepasselijk voor de kakkerige houding van de RUG.