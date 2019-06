Fort Oranje: “Miljoenenfraude bij ontruiming camping”

Jan Engel, woordvoerder van Fort Oranje: “Van de bijna drie miljoen euro die de gemeente betaalde voor de afvoer van stacaravans, is voor mogelijk een miljoen euro met valse facturen gefraudeerd. De gemeente heeft niet alleen zonder rechtsgrond onze eigendommen volledig ontmanteld en gesloopt. Nu blijkt ook nog dat er op grote schaal gefraudeerd is. Wij zijn niet van plan om te gaan betalen.“



Volgens Engel laat de financiële verantwoording door de gemeente veel te wensen over en ontbreekt een accountantsverklaring: “Wij ontvingen van de gemeente zes verhuisdozen met facturen die we zelf mochten gaan uitzoeken.” Uit een inventarisatie van deze stukken blijkt dat de gemeente heeft betaald voor bijna 400 transporten van stacaravans die nooit hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er facturen aangetroffen voor de verwerking van 2.800 ton betonafval en 6.331 ton ander afval.



Engel: ”Dat staat gelijk aan twee hectare stoeptegels plus nog ruim anderhalf duizend gesloopte stacaravans. Het is onmogelijk dat deze hoeveelheden afval afkomstig zijn van Fort Oranje. Een door ons ingehuurd expertisebureau heeft bovendien vastgesteld dat de bestratingen en bouwafval bij de stacaravans grotendeels niet verwijderd zijn.”



Engel verwacht dat er bij een strafrechtelijk onderzoek nog meer onregelmatigheden naar boven zullen komen. “Tijdens een getuigenverhoor in de procedure tegen de gemeente heeft een opdrachtnemer onlangs toegegeven in ruil voor opdrachten betalingen van ruim een ton te hebben gedaan aan de tijdelijke beheerder van het terrein die de gemeente heeft aangesteld”, aldus Engel.



Hij vermoedt dat de gemeente met opzet de kosten zo hoog mogelijk heeft laten oplopen. “Uit stukken die wij boven water hebben weten te krijgen blijkt dat de Taskforce Zeeland-Brabant voor de aanpak van Fort Oranje in 2016 het project ‘Bloedkoraal’ heeft opgestart. Naast de ontmanteling van de camping is het doel daarvan om te komen tot ontneming van alle eigendommen van de familie Engel en Fort Oranje.”



Engel: "De verwachting dat de frauduleus besteedde gelden nog terug komen zoals dit lijkt mij zeer onrealistisch".