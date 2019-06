Dode aangetroffen in weiland in Westdorpe

Op zaterdag 22 juni 2019 rond 12.00 uur heeft de politie aan de Anthoniekade in Westdorpe het dode lichaam aangetroffen van een onbekende persoon.

De politie kreeg de melding van een voorbijganger. Het lichaam lag in een weiland. Ter plaatse werd de omgeving afgezet en is het team Forensische Opsporing is gestart met een onderzoek.Ook maakte de politiehelikopter foto’s van de omgeving.