Gevonden lichaam Heerenveen is van vermiste Arnee (21)

De politie heeft maandagavond rond 18.30 uur een stoffelijk overschot aangetroffen in het water nabij het Turfschip in Heerenveen. 'Het levenloze lichaam dat eerder vanavond werd aangetroffen in het water nabij het Turfschip in Heerenveen is van de vermiste Arnee Elsinga uit diezelfde plaats. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf', zo heeft de politie maandagavond laat bevestigd.