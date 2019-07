Vrouw veroordeeld voor 15 autobranden in regio Utrecht

Een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een jeugddetentie van 8 maanden. Ook legt de rechtbank een zogenoemde PIJ-maatregel op, ook wel jeugd-tbs genoemd. De vrouw was eind vorig jaar betrokken bij vijftien autobranden in Utrecht en Nieuwegein. Ook gooide ze stenen door de ruit van een rijdende bus en de ruit van een woning.

Impact op maatschappij

In de maanden november en december 2018 leidde een grote hoeveelheid autobranden tot angst onder inwoners van Utrecht en Nieuwegein. De verdachte stak in die periode samen met medeverdachten, en soms ook alleen, in totaal 15 auto’s in brand. Maar niet alleen de brandstichting zorgde voor onrust. Ook het gooien van stenen naar een rijdende bus en een woning maakte diepe indruk op alle betrokkenen en veroorzaakte gevoelens van angst en onveiligheid. De actie van de verdachte zorgde alleen voor materiële schade. Het had echter ook veel slechter af kunnen lopen. De rechtbank rekent haar dit zwaar aan.

Jeugdstrafrecht

Op het moment dat verdachte de feiten pleegde, was zij 19 jaar oud en dus meerderjarig. Normaal gesproken betekent dit dat het volwassenenstrafrecht van toepassing is. De rechtbank kán in zaken tegen 18- tot 23-jarige verdachten het jeugdstrafrecht toepassen. Bijvoorbeeld als dit gelet op hun persoonlijke omstandigheden wenselijk is. Net als de verschillende deskundigen, de officier van justitie en de advocaat van verdachte vindt de rechtbank dat in deze zaak het jeugdstrafrecht van toepassing moet zijn. Het jeugdstrafrecht biedt betere behandelmogelijkheden voor haar problematiek.

PIJ-maatregel

Naast een jeugddetentie van 8 maanden vindt de rechtbank dat een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel noodzakelijk is. De PIJ-maatregel wordt opgelegd voor drie jaar, maar kan als dat nodig is worden verlengd.