Autoverkoper knoeide met de kilometerteller

De kilometerstand is een van de eerste dingen waar kopers naar kijken bij een auto. Die zegt veel over de staat en daarmee de waarde van een wagen. Des te kwalijker is het dat een 49-jarige autoverkoper uit Leidschendam juist daarmee knoeide.

De oplichting werd opgemerkt door een klant. Die vermoedde dat de kilometerstand van een net gekochte auto wel eens hoger kon zijn dan de teller aangaf. Toen hij op internet keek zag hij dat bij de auto die hij zelf had ingeruild nu inderdaad een veel lagere kilometerstand werd opgegeven.

In totaal moest de verdachte dinsdag voorkomen voor 16 auto's waarbij met de tellerstand zou zijn geknoeid. Elk erkend garagebedrijf moet bij reparaties aan kleine bestel- en personenauto's de kilometerstand doorgeven aan de RDW. Als daarna een autoverkoper de wagen aanbiedt met een veel lagere tellerstand, klopt er overduidelijk iets niet. In sommige gevallen stond de teller 150- of zelfs 180-duizend kilometer lager dan de laatst bekende melding.

Schade

De verdachte stelt dat hij de auto's waarschijnlijk heeft ingekocht met een kilometerstand die al niet klopte. Hij controleerde dat nooit. Maar het Openbaar Ministerie vindt dat niet geloofwaardig. 'Verdachte is sinds 2000 werkzaam in de autobranche,' stelde de officier van justitie op zitting, 'en wéét dat de kilometerstand in belangrijke mate bepalend is voor de waarde van een auto.' Ook zijn er verklaringen dat auto's werden ingeruild met een hogere tellerstand.

De kopers hebben niet alleen teveel betaald voor hun auto's, maar moesten ook veel sneller dan gedacht overgaan tot onderhoud van hun "nieuwe" auto die kennelijk toch al veel langer meeging dan zij hadden gedacht.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen verdachte 5 maanden cel waarvan 2 voorwaardelijk. Over twee weken beslist de rechtbank.