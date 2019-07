Automobilist rijdt door na aanrijding met fietser in Bussum

Een personenauto en een fietser kwamen zaterdagochtend rond 10.45 uur met elkaar in botsing op de kruising met de Landstraat en de De Genestetlaan in Bussum. De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto die na de aanrijding doorreed.