Automobilist rijdt elektriciteitshuisje binnen

In het Overijsselse Wierden is een automobilist maandagochtend een elektrisiteitshuisje binnengereden.

De bestuurder raakte bekneld, maar moest lange tijd wachten voordat hij geholpen kon worden. De auto stond namelijk onder spanning en daarom moest eerst de stroom van het verdeelstation af. Dit meldt RTV Oost maandag.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk, dat aan de Industrieweg plaatsvond, kon gebeuren. De bestuurder heeft ongeveer een uur in de auto gezeten voor zijn auto uit het huisje kon worden getrokken. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Ongeveer zeventig huishoudens en twee bedrijven zitten zonder stroom. Een woordvoerder van Enexis hoopt dat de storing eind van de middag opgelost is.