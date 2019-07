Lichaam in water aangetroffen bij Schalkhaar

Maandagochtend is er bij het Overijsselse Schalkhaar in het Overijsselsch Kanaal in het water een lichaam gevonden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Onderzoek

'Het lichaam wordt zo spoedig mogelijk geborgen, de identiteit is nog onbekend en we doen onderzoek naar de doodsoorzaak', aldus de politie. Het lichaam is inmiddel geborgen. De politie is rond de vindplaats een sporenonderzoek gestart.