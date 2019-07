Politie Nijmegen zoekt beeldmateriaal in onderzoek dode Pool

De politie is op zoek naar beeldmateriaal in verband met het onderzoek naar de dood van de 53-jarige man uit Polen. 'Hij werd zaterdagmiddag 20 juli jl. aangetroffen bij het bosperceel langs de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen', zo laat de politie maandag weten.

Dashcam

'Het gaat om het tijdsblok van vrijdag 19 juli 12.00 uur tot 24.00 uur. Wellicht zijn er passanten die vanuit de auto of vanaf hun motor met hun dashcam die middag en/of avond opnamen hebben gemaakt terwijl zij met hun auto of motorfiets de locatie passeerden', aldus de politie.

Aanhouding

Vorige week maandag meldden wij al dat een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, diezelfde zaterdag al was aangehouden in Rotterdam en dat hij is voorgeleid voor de rechter-commissaris in Arnhem. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 53-jarige man uit Polen. De verdachte zit nog vast.

Getuigenoproep

Al eerder deden wij een oproep om mensen te spreken die tussen donderdagavond 18 juli en zaterdag 20 juli 15.55 uur, personen hebben gezien die het bosperceel inliepen of er uit kwamen. Omdat dit geen tips heeft opgeleverd, hoopt het rechercheteam dat met deze specifiekere oproep er mensen zijn die informatie hebben of beeldmateriaal in hun bezit hebben, wat de politie kan helpen bij het oplossen van dit misdrijf. Het bosperceel gelegen aan de Nieuwe Ubbergseweg ligt even voor de afslag naar de Ubbergseweg. Vanuit de richting Nijmegen gezien, ligt het bosperceel aan de linker zijde.