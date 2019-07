Brand verwoest rietgedekte vrijstaande woning in Oss

In de nacht van dinsdag op woensdag is een villa aan de Suggelaarsestraat in Oss door een brand verwoest

Het gaat om een rietgedekte vrijstaande woning. Dit meldt het Brabants Dagblad woensdag. De brandweer rukte rond 02.10 uur uit met dire blusvoertuigen, een hoogwerker, ddrie watertanks en een grootwatertransport, maar dat mocht niet meer baten, de villa kon niet meer gered worden. Wel wist de brandweer te voorkomen dat brand zou overslaan naar het naastgelegen bos.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. De bewoners waren op het moment van de brand op vakantie in Spanje. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.