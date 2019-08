Ongeluk gezin Scherpenzeel ontstond nadat moeder, die achter het stuur zat, herseninfarct kreeg

Dit maakt Simone Beijer van de Uitvaartzorg bekend op Facebook. Het gezin was onderweg naar hun vaste vakantieadres in Kroatië. Op de A8 bij München ging het mis. De auto reed van de snelweg af en botste tegen een boom. Vader Theo (44) en zijn dochter Yara (4) overleden ter plaatse. Moeder Manon (39) en haar 12-jaige dochter en 11-jarige zoon raakten ernsig gewond.

De situatie van moeder Manon is heel kritiek geweest, door het herseninfarct en de verwondingen door het ongeval, maar is nu wel verbeterd, zo meldt Beijer. Haar toestand is nog wel zorgelijk, maar stabiel. Dochter Sanne is geopereerd en inmiddels buiten levensgevaar. Zoontje Jordy is lichamelijk nagenoeg niet verwond en wordt momenteel goed opgevangen door familie.

De lichamen van vader Theo en zijn dochtertje Yara worden dit weekend naar Nederland vervoerd. Ze zullen volgende week In Schepenzeel worden begraven. De familie en naaste vrienden willen de tijd tot aan de uitvaart graag gebruiken om persoonlijk afscheid van hen te nemen. Ze zijn geroerd door het medeleven van de mensen uit heel Nederland en zelfs ver daarbuiten, laat Beijer weten. De uitvaart en de stille tocht daarna zijn openbaar.

