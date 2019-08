Man gewond na steekincident Breskens

Een man is zondag in Breskens gewond naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij met een mes werd gestoken. Dit meldt de politie zondag.

Melding steekincident

De politie in Breskens kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.30 uur de melding van het steekincident. 'In de omgeving van de Mercuriusstraat trof de politie een gewonde man aan die onmiddellijk naar het ziekenhuis werd gebracht voor medische verzorging', aldus de politie.

Fiets

Op de Mercuriusstraat lag vermoedelijk de fiets van het slachtoffer. De hondenbrigade verleende ondersteuning. De politie sluit niet uit dat een eerder incident aanleiding tot dit incident is geweest.