Ramkraak bij fietsenwinkel In Tilburg, politie zoekt getuigen

Er is met een gestolen voertuig door de voorruit van de winkel gereden.

Omwonenden van de fietsenwinkel belden maandagochtend rond 04:00 uur de politie nadat zij een harde knal en glasgerinkel hoorden. Hierop gingen agenten ter plaatse en troffen daar een auto midden in de winkel aan. De dader ontbrak en is waarschijnlijk op een fiets er vandoor gegaan. De auto waarmee de ramkraak is gepleegd bleek eerder op de avond te zijn gestolen. Wat er naast de gestolen mountainbike is weggehaald uit de winkel is nog niet duidelijk, dit onderzoekt de politie op het moment.

Getuigen

Heeft u vannacht rond 04:00 uur een verdachte situatie gezien in de omgeving van de Prinsenhoeven of heeft u beelden van het incident? Dan komt de politie graag met u in contact. Dit kan via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006) of anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)