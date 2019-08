Twee arrestaties na melding door alerte buurtbewoner

Niet veel later hield de politie het duo, een 33-jarige man uit Halsteren en een 25-jarige vrouw uit Etten-Leur, aan.

De melder belde direct rond 01.15 uur de politie toen hij de situatie niet vertrouwde. Met meerdere eenheden ging de politie naar de locatie. Op dat moment reed er in de Brouwerstraat een auto die geen verlichting voerde. Toen deze bestuurder merkte dat de politie hem zag, reed hij hard weg in de richting van het Van Bergenplein. Op de Kapelstraat reed hij zich klem doordat ook daar politie stond. De bestuurder en zijn vrouwelijke bijrijder gingen nog in verzet tijden hun aanhouding, maar werden uiteindelijk in de handboeien overgebracht naar het politiebureau.

Gestolen auto

De politie zocht onder andere met een hond in de omgeving naar mogelijke sporen. Bij een woning aan de Lange Brugstraat zagen zij een schutting waar planken van afgeschroefd waren. Deze bewoner deed direct aangifte. Ook troffen de agenten in de auto van de verdachten een autosleutel aan. Deze sleutel bleek op een auto te passen die in de buurt stond geparkeerd. Dit voertuig bleek kort ervoor vanaf het Westpolderpad in Etten-Leur te zijn gestolen. De eigenaar van de gestolen auto werd door de politie verrast en deed dan ook direct aangifte. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Verdachte situatie? Bel 112!

U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig, neem geen risico's! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is.