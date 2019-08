Parachutist uit Doetinchem overlijdt na harde val

Een man (42) uit Doetinchem die afgelopen vrijdag hard neerkwam bij een parachutesprong op Ameland is in het ziekenhuis overleden. Dit meldt de Leeuwarder Courant woensdag.

Dat gebeurde vrijdag tijdens parasail-evenement Ameland Boogie. De man kwam bij de sprong hard ten val en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed hij een paar dagen later aan zijn verwondingen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens de krant onderzoekt de politie nog of er sprake is van verwijtbare schuld of een noodlottig ongeval.

Vrijdag liet Jan Boyen Rienks, de eigenaar van Paracentrum Ameland, weten dat het om een ervaren parachutespringer gaat. Rienks denkt dat de man hard terechtkwam door een inschattingsfout. Van haperend materiaal zou geen sprake zijn.