Auto te water, bestuurder overleden

Een 24-jarige man uit Kerkrade is overleden, nadat hij met zijn auto in een vijver was beland aan de Oud-Erensteinerweg.

De man werd zaterdagochtend door een voorbijganger gevonden die daarop de politie waarschuwde. De bestuurder lag naast de auto in het water en bleek te zijn overleden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Uit het eerste onderzoek is vast komen te staan dat hij met zijn auto over een weg had gereden die door middel van een grote kei voor gemotoriseerd verkeer is afgesloten. Nadat zijn auto de kei had geraakt, kwam de autoj op een bruggetje terecht en belandde vervolgens in het water. Waarom de man daar met zijn auto reed, is niet duidelijk. Het onderzoek naar de toedracht wordt zondag voortgezet.