Beginnend bestuurster ramt gevels Turkeijeweg in Waterlandkerkje

Om ongeveer 00.45 uur in de nacht van woensdag op donderdag reed een 23-jarige vrouw uit die plaats over de Turkeijeweg. In een bocht raakte zij de macht over het stuur kwijt, reed de weg af en crashte tegen de gevels van twee woningen.

De bewoners schrokken wakker en gingen kijken wat er gebeurd was. De politie kwam ter plaatse en heeft van de bestuurster een blaastest afgenomen. Zij bleek te hebben gedronken. Om een exacte hoeveelheid alcohol te bepalen moest de vrouw mee naar het bureau waar ze een ademanalyse moest doen. Ze bleek 465 ug/l te blazen, dat is ruim vijf keer zoveel dan is toegestaan. Omdat ze beginnend bestuurster is werd haar rijbewijs ingevorderd. De Officier van Justitie beslist later wat er met haar rijbewijs gebeurt. De auto van de 23-jarige is waarschijnlijk total loss. De schade aan de gevels wordt onderling geregeld, een schadebedrag is niet bekend.