Man met meerdere rijbewijzen crasht na wilde achtervolging vanuit Amsterdam op A27

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de bestuurder van een auto die vanuit het centrum in Amsterdam wegreed na een wilde achtervolging aangehouden. Dit meldt de politie zaterdag.

Negeren stopteken

De politie had de automobilist een stopteken gegeven in het centrum van Amsterdam vanwege asociaal rijgedrag en het niet dragen van de autogordel. De bestuurder negeerde dit stopteken waardoor een achtervolging werd gestart over de A1 tot aan de A27. 'Door tijdige communicatie met meldkamers buiten onze regio konden eenheden tactisch gepositioneerd worden', aldus de politie.

Boven de 200 km/h

Er werden snelheden van boven de 200km/u bereikt. De verdachte crashte uiteindelijk op de A27. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Wel liep de auto van de verdachte forse schade op. Bij controle door de politie bleek dat de verdachte meerdere buitenlandse rijbewijzen op zak had. Deze zijn allen ingevorderd. De verdachte is aangehouden en onderzoek naar het gebruik van drank/drugs volgt. De auto is in beslag genomen.