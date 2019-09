Twee kogelgaten in ruit Hilversumse woning na beschieting

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 03.15 uur in Hilversum een woning beschoten aan de Jacob van Heemskerckstraat. Dit meldt de politie donderdag.

Twee kogelgaten in ruit woning

'Door de bewoner werden twee schoten gehoord en in een ruit van de woning werden twee kogelgaten aangetroffen. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. Gelukkig is er niemand gewond geraakt bij dit incident', aldus de politie

Buurtonderzoek en oproep getuigen

Omdat buurtbewoners mogelijk relevante informatie hebben, wordt een buurtonderzoek gedaan. De politie komt ook graag in contact met mensen die in die nacht iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Jacob van Heemskerckstraat.