DNB verplaatst goudkluis tijdelijk naar Haarlem

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat haar bankbiljettenbedrijf en goudkluis tijdelijk verplaatsen naar het voormalige gebouw van drukkerij Johan Enschedé in Haarlem voordat het definitief naar het nieuwe DNB Cashcentrum op defensieterrein Camp New Amsterdam in Zeist verhuist. De renovatie van het hoofdkantoor aan het Frederiksplein wordt een jaar eerder dan voorzien afgerond.

Aanvankelijk zouden het goud, geld en de medewerkers van Cash Operations (CO) tot oplevering van het Cashcentrum op het Frederiksplein gehuisvest blijven. Na de verhuizing naar Zeist, zou vervolgens het laatste deel van het Frederiksplein gerenoveerd kunnen worden.

Door het beschikbaar komen van het voormalig gebouw van Johan Enschedé kan CO tijdelijk in Haarlem worden gehuisvest. De renovatie van het Frederiksplein is nu losgeknipt van de bouw van het DNB Cashcentrum. Hierdoor ontstaan er twee onafhankelijke bouwstromen. De renovatie Frederiksplein zal hierdoor korter duren dan aanvankelijk gepland en daarnaast hoeft er minder lang gebruik gemaakt te worden van het Tooropgebouw, onze tijdelijke kantoorlocatie aan de Spaklerweg. Het gehele programma ‘Huisvesting DNB’ zal met deze parallelle aanpak een jaar eerder gereed zijn.

Voormalig gebouw Johan Enschedé

Nadat het grootste gedeelte van de medewerkers verhuisd is naar het Tooropgebouw, verhuizen de toekomstige bewoners van het DNB Cashcentrum naar de Oudeweg in Haarlem. Deze locatie kan zodanig worden aangepast dat het voor de komende jaren voldoet aan de eisen van veiligheid voor zowel goud en bankbiljettenopslag als onze medewerkers. Het pand zal net als in Amsterdam adequaat beveiligd worden. Het voormalig gebouw van Johan Enschedé kan gehuurd worden voor de duur van de bouw van het DNB Cashcentrum.

Ingebruikname 2023

Het DNB-gebouw is na ruim 50 jaar hard toe aan een grondige renovatie. Verhuizen naar een tijdelijke locatie is nodig, omdat anders op korte termijn grondige investeringen nodig zijn. Het hoofdkantoor voldoet na de verbouwing aan alle eisen van wet- en regelgeving en onze ambitie ten aanzien van duurzaamheid en klimaat. Het pand wordt publiekstoegankelijk als kennis- en informatiecentrum, verbonden met de stedelijke omgeving en een aanwinst voor de stad Amsterdam. In 2023 kunnen medewerkers, stakeholders en alle geïnteresseerde Nederlanders gebruik maken van (een deel van) het vernieuwde, duurzame en meer open gebouw aan het Frederiksplein. Het hoofdkantoor van DNB is dan weer voor de lange termijn toekomstbestendig gemaakt.