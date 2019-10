Politie deelt identiteit en foto van ontsnapte TBS'er

Zwarte fiets met rose letters

De 40-jarige Ronald van Z. onttrok zich afgelopen vrijdag 4 oktober omstreeks 14.30 uur in Nijmegen aan zijn begeleider tijdens een begeleid fietsverlof. Van Z. is vertrokken op een zwarte fiets met roze letters en een fietstas aan de rechterzijde van de bagagedrager.

Zedendelinquent

Van Z. in 2014 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor enkele zedendelicten, waarbij hij via internet contact zocht met minderjarigen. Dit resulteerde in ontmoetingen. In twee van deze gevallen leidde dit tot ontuchtige handelingen. Hij zat vast in de Pompekliniek in Nijmegen. De slachtoffers en hun familieleden zijn zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van zijn ontsnapping. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig de man op te sporen.

Signalement

Van Z. is 1.84 meter lang, heeft een normaal tot stevig postuur, donkerblond kort haar en donkerbruine ogen en is brildragend. Zijn mond is opvallend groot. Hij droeg die vrijdag een blauwe spijkerbroek, zwarte bodywarmer met daaronder een rode sweater. Van Z. had een zwarte rugzak bij zich. De politie vraagt mensen die Van Z. gezien hebben of weten waar hij verblijft, om direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 te bellen. Op de site van de politie is de foto van de man te zien.