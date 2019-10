Kind (11) gewond bij aanrijding in Gulpen

Vrijdag is een 11-jarig kind rond 12.30 uur in Gulpen gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto met twee inzittenden. Dit meldt de politie vrijdag.

Totaal drie gewonden naar ziekenhuis

'Het ongeval gebeurde op de Willem Vliegenstraat. Daarbij raakten ook de inzittenden van de personenauto gewond. Alle drie de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek', aldus de politie. Over hun letsel is op dit moment nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.