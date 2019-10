Vier auto's in vlammen op in Den Bosch

In Den Bosch zijn zondagavond en zondagnacht in totaal vier auto's afzonderlijk van elkaar in vlammen opgegaan.

Dat gebeurde in de Plataanstraat, Zandzuigerstraat, Piccolo en aan de Veldwijkstraat. Drie van de vier meldingen kwamen binnen een uur binnen. Dit meldt het Brabants Dagblad.

De eerste melding wam zondagavond om 21.30 uur binnen van de Plataanstraat. Een geparkeerde auto vatte aan de voorzijde vlam. Mogelijk gaat het om een technisch mankement. De eigenaar was een half uur voor de brand thuisgekomen.

Tegen half elf kwam vanaf de Zandzuigstraat een nieuwe melding. De auto waar het om ging, was eerder die avond in Veghel uitgebrand en begon opnieuw te branden terwijl de wagen van het bergingsbedrijf onderweg was naar het depot. Toen de brandweer met deze auto klaar was, kwam het bericht dat er nog een auto in brand stond aan de Piccolo. Het ging ook hier om een geparkeerde auto, waarbij de brand mogelijk ontstaan was door een technisch mankement.

Na middernacht, rond 01.00 uur ontdekte een fietster dat aan de Veldwijkstraat een auto in brand stond. Het brandende voertuig stond langs een woning geparkeerd. Er kwamen zulke hoge vlammen uit het voertuig dat de buurtbewoners de komst van de brandweer niet afwachtten en zelf met een bluspoging begonnen. Al snel werd deze overgenomen door de toegesnelde brandweer.De politie vermoedt dat de auto opzettelijk in brand is gezet.