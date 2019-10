Dagelijks twee autovandalisme incidenten in Zeeland

Afgelopen jaar werden er in de provincie Zeeland 660 auto’s opzettelijk beschadigd. Dit komt uit op gemiddeld 1,8 autovandalisme incidenten per dag. In de gemeenten Vlissingen en Terneuzen werd het vaakst melding gemaakt.

Dit blijkt uit een data-analyse door Independer, naar aanleiding van de wintertijd die vanavond ingaat. Langere avonden betekenen traditioneel een toename van het aantal autovandalisme incidenten.

Provinciale verschillen

Afgelopen jaar werden er in Nederland in totaal 32.795 gevallen van autovandalisme geregistreerd, zo blijkt uit CBS-cijfers. Independer rekende door wat dit relatief betekent per provincie. Hieruit blijkt dat Noord-Holland, met 4,9 incidenten per 1.000 auto’s, het meeste last heeft van opzettelijke beschadigingen aan auto’s. Drenthe is relatief gezien het veiligst voor autobezitters, met 2,1 incidenten per 1.000 auto’s.

In Zeeland waren er 3,2 incidenten per 1.000 auto’s. De meeste incidenten -in absolute aantallen- vonden hier plaats in Terneuzen (120 incidenten), Vlissingen (115 incidenten), Goes en Middelburg (allebei 75 incidenten). Relatief gezien was men in Vlissingen het vaakst slachtoffer, met gemiddeld 6 incidenten per 1000 auto’s.

Daders vaakst gepakt in Zeeland

In slechts 8% van alle gevallen van autovandalisme in Nederland werden vorig jaar de daders ook gevonden. Ook hier zijn per provincies verschillen te zien. Zo ligt dit percentage in de provincies Zeeland (12,9%), Friesland (12,9%) en Flevoland (11,2%) relatief hoog. In Groningen worden de daders het minst vaak opgespoord. Hier werd afgelopen jaar ‘slechts’ 6,5% van de delicten opgelost. In Hulst werden binnen Zeeland relatief de meeste zaken opgelost (25%).

Alleen allriskdekking biedt uitkomst

Autobezitters die te maken krijgen met vandalisme-schade aan hun auto krijgen uitsluitend vergoeding van hun verzekering als zij een allrisk-dekking hebben. Onder bepaalde voorwaarden zijn ook mensen met een beperkt casco dekking (ook wel bekend als de WA+) verzekerd van ruit- of brandschade door vandalisme. In sommige gevallen is het echter gunstiger om schade niet te claimen.