Vruchten bomen in Valkenswaard stinken naar poep

In de Dokter Dagevossstraat in Valkenswaard (N-Br.) staan bomen die een poepgeur verspreiden.

Het gaat om de Ginko Biloba-bomen. Ze laten vruchten los en als die barsten stinkt het naar poep. De bewoners van de straat hebben als zo'n twee jaar last van de stank. altijd in het najaar van augustus tot december. En als de bolletjes onder je schoenen blijven zitten, verspreiden ze de geur ook in huis, zo vertellen de buurtbewoners. Dit schrijft onder meer het Eindhovens Dagblad donderdag.

De boomsoort kent twee varianten: een mannelijke en een vrouwelijke. Vruchten van de mannelijke boom stinken niet, maar die van de vrouwelijke variant wel. De gemeente Valkenswaard zegt dat ze zonder het te weten de vrouwelijke variant in de straat hebben geplant. Buurtbewoners zouden graag zien dat de bomen gekapt worden, maar de gemeente gaat niet mee in die wens. Volgens de gemeente kunnen bomen in een straat altijd een zekere mate van overlast geven, bijvoorbeeld door bloesem en blad- en vruchtafval. Ze vragen hiervoor begrip van de inwoners.