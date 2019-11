Politie treft in Amsterdamse woningen ruim 12,5 miljoen euro cash aan

Burgemeester Halsema heeft vrijdag twee woningen laten sluiten nadat de politie bij doorzoekingen in totaal ruim 12,5 miljoen cash in koffers in beide woningen had aangetroffen. Dit heeft de gemeente Amsterdam vrijdag laten weten.

Drie maanden gesloten

Het gaat om een woning aan de Erich Salomonstraat en woning een de Valkenburgerstraat. Beide woningen zijn per direct voor drie maanden gesloten op grond van de Gemeentewet.

Meerdere koffers met cash

Naar aanleiding van politie informatie over invoer van verdovende middelen vanuit Colombia naar Nederland is er een doorzoeking geweest bij de twee woningen. Tijdens de doorzoeking van de woning aan de Erich Salomonstraat is in totaal 4.319.040 euro aan contant geld aangetroffen, verdeeld over verschillende koffers. Tijdens de doorzoeking van de woning aan de Valkenburgerstraat is in totaal 8.281.220 euro aan contant geld aangetroffen ook verdeeld over verschillende koffers.

Verdovende middelen uit Colombia

Vermoedelijk zijn de contanten afkomstig van de handel in verdovende middelen en is het vervolgens bestemd voor de uitbreiding van de handel. Ook zijn er meerdere valse identiteitsbewijzen gevonden en werd de woning feitelijk niet bewoond.

Ripdeals en inbraken

De aanwezigheid van een dergelijk groot geldbedrag in een woning kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, zijn de woningen per direct voor drie maanden gesloten.