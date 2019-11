Automobilist uit Herten (26) overleden bij verkeersongeval

Een 26-jarige man uit Herten is in de nacht van zondag op maandag komen te overlijden na een verkeersongeval op de N293.

Rond 23.25 uur kreeg de politie melding van een aanrijding tussen twee elkaar tegemoetkomende auto’s op de Oosttangent Zuid (N293). Een voertuig kwam uit de richting Melick, de andere uit de richting Roermond. Door nog onbekende oorzaak is een voertuig op de verkeerde weghelft terecht gekomen en zijn ze met elkaar in aanrijding gekomen.

Onderzoek

Een traumahelikopter met medische experts aan boord is opgeroepen voor ondersteuning. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten is het slachtoffer komen te overlijden. De andere bestuurder is ook gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Als gevolg van de aanrijding en het onderzoek is de N293 vannacht enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.