Veroordeling voor bewuste aanvaring met boot bij Vinkeveen

Een 52-jarige man uit Vinkeveen is veroordeeld tot een gevangenisstraf, een taakstraf en een verplichte behandeling. De man probeerde op 26 april van dit jaar een bekende zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door twee keer met zijn boot tegen en over haar boot te varen. Naast de opgelegde straffen en behandeling mag hij ook 5 jaar lang niet in de buurt van haar komen.

Zij kon geen kant op

De man en de vrouw kennen elkaar uit het dorp en werkten in het verleden samen. In het voorjaar van 2018 begon de man met het stalken van de vrouw. Hij belaagde haar op een indringende en nare manier door haar vaak op te bellen, thuis langs te komen en spullen te vernielen. Op 26 april van dit jaar ramde hij – in beschonken toestand – met zijn eigen boot meerdere keren de boot van de vrouw. Hierbij kwam de punt van zijn boot een meter over haar boot heen, waarbij zij ook is geraakt. De vrouw zat in de boot en kon geen kant op.

Strafmaat

Tussen mei 2018 en 26 april 2019 is de man meerdere keren aangesproken op zijn gedrag. Door het slachtoffer zelf, maar ook door de wijkagent. Uit onderzoek blijkt dat de man een alcoholprobleem én dominante persoonlijkheidskenmerken heeft. Hierdoor zijn de feiten die de man pleegde hem niet volledig toe te rekenen. De rechtbank vindt het belangrijk dat de man wordt behandeld voor zijn problemen, maar de rechtbank vindt ook dat gelet op de feiten een gevangenisstraf op zijn plaats is. De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 277 dagen voorwaardelijk. De man heeft al enkele maanden in voorlopige hechtenis gezeten. Hierdoor hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Wel moet hij zich bij de reclassering melden en zich houden aan de voorwaarden die de reclassering hem, in het kader van zijn behandeling, oplegt. Ook legt de rechtbank hem een taakstraf van 180 uur én een contact- en locatieverbod op.