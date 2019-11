Extra geld voor pro deo advocaten

Stakingen van de baan

Dit maakt dat wat de NOvA betreft de voor begin 2020 aangekondigde piketacties en verhinderacties van de baan zijn. In samenspraak met de betrokken specialisatieverenigingen zal dit ook actief onder de aandacht van de balie worden gebracht.

Minister Dekker

'In vele gesprekken met advocaten is het mij steeds duidelijker geworden dat voor veel sociale advocaten de rek er echt uit is. Ik begrijp dan ook dat de frustratie is opgelopen, omdat er nog geen zicht was op hogere vergoedingen op de korte termijn. Daarom heb ik beloofd om te zoeken naar ruimte voor financiële verbeteringen op de korte termijn. Dat is gelukt en dat is goed nieuws, voor advocaten én rechtzoekenden. Want advocaten zijn onmisbaar in elk stelsel voor rechtsbijstand.'

11 euro per punt

Dekker wil de komende twee jaar de vergoeding voor advocaten in de rechtsbijstand voor de eerste 1500 punten verhogen met bijna 11 euro per punt. Hiermee komt de minister tegemoet aan datgene waar de Nederlandse Orde van Advocaten om heeft gevraagd.

Minister Dekker

'Het is positief dat de NOvA weer mee gaat praten over verbeteringen in de rechtsbijstand. We zijn het vast niet op alle punten met elkaar eens, maar alleen door in gesprek te blijven, kom je nader tot elkaar. Zo werken we samen aan een beter stelsel.'