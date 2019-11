Meer dan 15.000 kinderen op wachtlijst voor Sinterklaascadeau

1 op de 12 kinderen groeit in Nederland op in armoede. Voor hen is pakjesavond vieren helemaal niet vanzelfsprekend. Nationaal Fonds Kinderhulp zorgt ervoor dat een groot deel van deze kinderen toch een cadeautje krijgt van de Sint. Het aantal aanvragen is echter zo hoog, dat 15.139 schoentjes dreigen leeg te blijven. Kinderhulp maakt zich daarom ernstig zorgen.

“Geen kind mag overgeslagen worden door de Sint”, roept Jan Wezendonk, directeur van Kinderhulp, bezorgd. Toch lijkt dat te gaan gebeuren. December is niet voor alle kinderen een feestje. Tot groot verdriet komt de Sint bij duizenden kinderen niks brengen op 5 december, terwijl zij zien dat vriendjes en buurtkinderen wél een cadeautje krijgen. Daarom organiseert Kinderhulp sinds 2000 de Actie Pepernoot, met dank aan de VriendenLoterij en alle andere sponsoren en donateurs. Dit jaar wordt het fonds ook weer overspoeld met verzoeken om een Sinterklaascadeau: het ziet er zelfs naar uit dat Kinderhulp meer dan 15.139 kinderen moet teleurstellen op pakjesavond.

Niet uit te leggen

Gezinnen die het niet breed hebben moeten het hele jaar door vaak de eindjes aan elkaar knopen. Toch veren kinderen hierin vaak mee: het zijn bikkels die hun ouders graag ontzien waar mogelijk. Ook wanneer ze lopend naar school moeten, omdat er geen geld is voor een fiets, of ze in de zomervakantie weinig speciaals kunnen doen. Dingen die aan ze uit te leggen zijn... Maar overgeslagen worden door de Sint, dat is andere koek natuurlijk. Want Sinterklaas is er toch voor alle kinderen?

Het aantal aanvragen blijft stijgen

De afgelopen jaren stroomden de Sinterklaasverzoeken ook binnen. Zo maakte Kinderhulp in 2014 50.000 kinderen blij op 5 december en vorig jaar maar liefst 86.943 kinderen. En niet alleen de verzoeken om een Sinterklaascadeau stijgen hard. De aanvragen voor simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop zijn met een gemiddelde van 2.146 aanvragen per maand bijna verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. “Kinderhulp staat voor een flinke uitdaging, maar die gaan we aan. Want alle kinderen moeten erbij kunnen horen!”, aldus Jan.

Het verhaal van Levi

Moeder van Levi (5 jaar): “Het is voor ons niet makkelijk, maar Levi slaat zich er flink doorheen. Sporten doet hij buiten op het veldje en cadeautjes voor kinderfeestjes waarvoor hij wordt uitgenodigd maakt hij zelf. Ik doe dat ook altijd namens de Sint op 5 december. Dit jaar zou ik hem zo graag willen verrassen met een echt bordspel, ik weet alleen niet hoe.” Het verhaal van Levi is echt, zijn naam is aangepast om zijn privacy te waarborgen.