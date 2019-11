Zorg in Nederland ligt plat, driekwart werknemers ziekenhuizen staakt

In heel het land leggen werknemers in de algemene ziekenhuizen woensdag het werk neer en werken ze volgens een zondagsrooster.

Aan deze eerste landelijke ziekenhuisstaking doen zo'n 80 ziekenhuizen, 32 poliklinieken, 4 revalidatiecentra en 150.000 mensen mee. Vakbond FNV schat dat wel duizenden operaties en tienduizenden afspraken zijn verzet. Spoedeisende hulpafdelingen, hartbewaking en verloskundeafdelingen blijven wel gewoon open. Ook de oncologische zorg gaat door.

Volgens de vakbonden staakt driekwart van alle werknemers in de algemene ziekenhuizen op 119 locaties. Er wordt gestaakt voor meer loon en minder werkdruk. Behalve een stevige structurele loonsverhoging, moeten er ook betere afspraken komen over werk- en rusttijden.

Medewerkers van academische ziekenhuizen doen ook niet mee met de staking, omdat zij onder een andere cao vallen.

In meerdere ziekenhuizen zijn protestbijeenkomsten en ludieke acties, zoals marsen rond de hospitalen. Verder is een centrale bijeenkomst in Utrecht gepland.