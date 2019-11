40.000 euro boete voor bouwbedrijf na dood medewerker

Een bouwbedrijf uit Groningen krijgt een geldboete opgelegd van 40.000 euro na een dodelijk bedrijfsongeval op een bouwplaats. Op 26 april 2017 overleed een medewerker nadat een betonnen wand op hem was gevallen. Omdat het bouwbedrijf niet opzettelijk handelde, is de straf lager dan de officier van justitie had geëist.

Ernstig tekort geschoten

Het bouwbedrijf is ernstig tekort geschoten bij het bieden van een veilige werkomgeving voor haar werknemers. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf de risico’s beter had moeten inschatten. De werkgever had maatregelen moeten nemen om ongevallen te voorkomen. Dat dit niet is gebeurd rekent de rechtbank het bedrijf dan ook zwaar aan.

Ongeschikt materiaal

Het bouwbedrijf heeft op meerdere manieren de Arbowet overtreden. Bij het plaatsen en stellen van de betonnen wanden werd gebruik gemaakt van bepaalde ankers die niet geschikt waren voor gebruik in gestort beton. Daarnaast werden de ankers niet aangedraaid met het juiste gereedschap. Ook was er geen toezicht op de werkzaamheden door een daartoe speciaal aangewezen persoon en werd er gewerkt op de plek waar de wand, als die zou omvallen, neer zou komen.

Strafmaat

De straf is lager dan de officier van justitie eiste, omdat de rechtbank oordeelt dat er in het dossier geen bewijs is waaruit kan blijken dat het bouwbedrijf zich vooraf bewust was van de risico’s voor de medewerkers, maar desondanks verzuimde de nodige maatregelen te treffen. Hierdoor is er, anders dan de officier van justitie meende, geen sprake van een misdrijf, maar van een overtreding.