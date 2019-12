Celstraf voor bedreigen, mishandelen en beledigen politieagent in Veghel

De politieagent was in oktober 2018 thuis en kreeg een berichtje van een buurtgenoot over een verdachte situatie: er zou een man met een rugzak voor de woning van de agent lopen. De agent trof buiten de verdachte aan, die hem onmiddellijk als politieagent herkende terwijl hij niet in functie was en dus geen dienstkleding droeg. De verdachte schold de agent uit en bedreigde hem meerdere keren met de dood. Ook deelde hij een harde trap uit tegen de hals van de agent.

De officier van justitie eiste dat de verdachte een celstraf en terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden zou krijgen. De rechtbank legt geen tbs met voorwaarden op, omdat het gebruikte geweld relatief beperkt is gebleven. Eerdere veroordelingen voor een zelfde soort feiten dateren van langer geleden, uit 2014. Verder speelt een rol dat deskundigen wisselend oordelen over de kans op herhaling. Voor een deels voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden ziet de rechtbank geen ruimte, omdat de verdachte al lange tijd in voorlopige hechtenis zit.

De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij strafbare feiten pleegde tegen iemand die hij herkende als een politieagent. Verder weegt bij het bepalen van de straf mee dat er bij de verdachte, volgens een psychiater en een psycholoog, sprake is van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en autisme. De delicten worden hem daarom in verminderde mate toegerekend. De rechtbank vindt, mede gelet op het strafblad van de verdachte, dat in dit geval een celstraf van 3 maanden op zijn plaats is. Daarnaast moet hij de politieagent een schadevergoeding betalen van 605 euro.