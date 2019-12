KNMI verwacht harde wind

De buien kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en windstoten tot 75 km/u. Langs de kust kunnen de winstoten oplopen tot een snelheid van 90 km/u.

Morgen overdag verlaten de buien het land vanuit het oosten, waarna het in het westen zal opklaren. In de loop van de middag zullen er in het noordwesten van het land opnieuw buien ontstaan. De wind zal matig zijn en in de kustgebieden krachtig en hard aan zee.