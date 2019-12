'Geen blokkades boeren bij distributiekantoren of supermarkten'

Dat heeft de advocaat van de actiegroep tijdens een kort geding in de rechtbank in Lelystad gezegd. Het kort geding was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) . VOlgens de advocaat zijn de berichten over blokkades van distributiecentra 'nepnieuws'. De acties zouden niet gericht zijn op blokkades. De advocaat van de boeren wilde niet zeggen wat de 'dynamische acties' van de boeren dan wel inhouden vanwege het 'verrassingseffect'. Het is wel duidelij dat de boeren van plaats naar plaats willen trekken en dat de acties gericht zijn op de supermarktbranche. Dit meldt onder meer Omroep Flevoland maandag.

De advocaat van de boeren wil dan ook dat het CLB niet-ontvankelijk wordt verklaard in dit kort geding of dat de vorderingen worden afgewezen.

Dwangsom

De advocaat van supermarktorganisatie CBL zegt dat de boeren nu aan het terugkrabbelen zijn. Het CBL eist een dwangsom van vijf miljoen euro zodra de boeren de voedselvoorziening platleggen, met een dwangsom van 1 miljoen euro per dag dat de blokkade voortduurt.