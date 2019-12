Onderzoek naar zware mishandeling in Breda

De politie is een onderzoek gestart nadat een gewonde man is aangetroffen op de Schoolstraat in Breda

Op dinsdag 24 december 2019 om 3.55 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum dat een man gewond op straat lag in de Schoolstraat. Hulpdiensten spoedden zich naar de man. De 26-jarige man uit Breda was zodanig gewond in zijn gezicht dat hij niets kon vertellen, hij werd snel naar een ziekenhuis gebracht. Getuigen gaven verschillende verklaringen over wat er gebeurd kon zijn. Mogelijk zou een ruzie in een van de horeca gelegenheden aan de mishandeling vooraf gegaan zijn.