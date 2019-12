Serious Request haalt ruim 1,4 miljoen op voor psychosociale hulp

De actie van de 3FM-dj's die voor Serious Request afgelopen week geld hebben opgehaald door het hele land heeft een totaalopbrengst opgeleverd van 1.418.513,- euro. Dit heeft 3FM dinsdagavond in Groningen bekendgemaakt.

Lifeline

'Wauw, wat een geweldig bedrag om de week mee af te sluiten! In een week tijd liepen zes 3FM-dj's samen met honderden wandelaars van Goes naar Groningen om daar de totale opbrengst van Serious Request: The Lifeline bekend te maken', aldus 3FM .

Bedankt

'We willen jou graag bedanken voor je inzet de afgelopen week. Of het nu een donatie was, het aanvragen van een plaat of dat je een actie hebt opgezet of gesteund: ontzettend bedankt! Met de opbrengst kan het Rode Kruis een heel veel mensen helpen die te maken hebben gehad met mensenhandel', stelt 3FM.

Psychosociale hulp

Voor 10,- euro krijgt een slachtoffer van mensenhandel bijvoorbeeld psychosociale hulp van het Rode Kruis. In een groepssessie van 10-15 personen leren zij hoe ze traumatische ervaringen kunnen delen en verwerken. Voor 250,- euro kan het Rode Kruis een slachtoffer van mensenhandel tijdelijk onderdak bieden. In die tijd kan het Rode Kruis verder zoeken naar werk en een permanente woning.

Hulp voor betaald werk

Voor 50,- euro krijgt een slachtoffer van mensenhandel hulp van het Rode Kruis om betaald werk te vinden. Ze krijgen bijvoorbeeld een arbeidstraining of de mogelijkheid om alsnog een schooldiploma te behalen. Zelf geld verdienen maakt jonge mensen minder kwetsbaar.

Preventief

Daarnaast wordt het geld ook preventief gebruikt: al voor 4 euro kan er voorlichting gegeven worden aan jongeren en kwetsbare groepen, en voor 95,- euro wordt er een docent of hulpverlener opgeleid om signalen van mensenhandel beter te herkennen.