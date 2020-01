Dode en twee zwaargewonden bij ongeval in Geesteren

In het Gelderse Geesteren (gemeente Berkelland) is zondagavond rond 23.50 uur bij een ernstig verkeersongeval een dode gevallen.

Twee anderen rakkten zwaargewond. Zij zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Het ongeval gebeurde op de Hekweg N315. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto's op elkaar. De omgekomen inzittende zat in de auto die na het ongeval in brand vloog, zo meldt de NOS. De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.