Hakselaar in brand in Echten

Rond middernacht ontstond er brand in een hakselaaruit op een boerenerf aan de Traandijk in Echten.

Een buurtbewoner die zijn hond uitliet, ontdekte de brand. Dankzij snel ingrijpen van de brandweerkorpsen van De Wijk/Koekange en Ruinen kon worden voorkomen dat naast de wagen ook een trekker en een andere hakselaar in vlammen opgingen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.