Rechtbank schorst voorlopige hechtenis verdachte brandstichtingen en witwassen

Zaak in vrijheid afwachten

De rechtbank oordeelde vandaag in een regiezitting dat er nog voldoende verdenking is voor betrokkenheid bij deze brand, maar dat de verdachte, na een half jaar vast te hebben gezeten, de verdere behandeling van zijn zaak onder voorwaarden in vrijheid mag afwachten.

Woningbrand

Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte verantwoordelijk voor drie brandstichtingen, waaronder één in zijn eigen woning in 't Goy, juni vorig jaar. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan het verduisteren en/of witwassen van grote geldbedragen. De verdachte werd na de woningbrand in 't Goy aangehouden en zit sindsdien voor deze brand in voorlopige hechtenis.

Voorbereidende zitting

De zaak tegen de verdachte werd vandaag nog niet inhoudelijk behandeld. In de voorbereidende zitting van vandaag moest de rechtbank zich onder andere buigen over de vraag of de verdachte langer vast moet blijven zitten voor de woningbrand in 't Goy, zo lang het onderzoek nog loopt.

Schorsing

In oktober oordeelde de rechtbank nog dat verdachte langer vast moest blijven zitten. De reden dat de rechtbank de verdachte nu onder voorwaarden in vrijheid stelt, is dat hij inmiddels zes maanden vast heeft gezeten. De rechtbank oordeelt dat zijn belangen om onder voorwaarden zijn zaak in vrijheid te mogen afwachten, nu zwaarder wegen dan in oktober. Ook speelt mee dat de rechtbank van oordeel is dat er niet langer sprake is van een geschokte rechtsorde als verdachte onder voorwaarden vrij komt.