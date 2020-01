Aanhoudingen in grootschalig oplichtingsonderzoek

Het Cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland heeft meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar oplichting van verkopers via de verkoopsite Marktplaats.

De hoofdverdachte, een man van 28 uit Enschede, is aangehouden en zit momenteel vast.

130 aangiftes

De politie is het onderzoek gestart nadat er rond de 130 aangiftes binnen zijn gekomen. De verdachte zocht contact met slachtoffers via de verkoopsite Marktplaats. Op de site adverteerde de slachtoffers met campers of caravans. Om buiten de beveiligde omgeving van Marktplaats afspraken te kunnen maken werd contact gelegd met de slachtoffers via WhatsApp. De hoofdverdachte wist het vertrouwen te winnen van de verkopers die zonder argwaan ID-documenten en bankrekeningnummers deelden. Op die manier wist de man uit Enschede toegang te krijgen tot de digitale bankomgeving van de slachtoffers.

Twee ton buitgemaakt

Van de talloze gedupeerden is een totaal bedrag weggenomen van €200.000 euro. Dat geld is weggesluisd via verschillende bankrekeningen van zogenoemde facilitators. Een man van 31 uit Borne, een man van 39 uit Deventer en een man van 31 uit Deventer zijn hiervoor aangehouden en inmiddels weer op vrije voeten.

Tijdens de huiszoeking bij de hoofdverdachte zijn gegevensdragers, mobiele pinapparaten en dure merkkleding en –schoenen in beslag genomen.

Wees alert

In het onderzoek is naar voren gekomen dat verkopers gemakkelijk buiten de beveiligde omgeving van Marktplaats handelen. Om geen slachtoffer te worden van oplichting via dergelijke verkoopsites is het advies geen mobiele nummers te vermelden bij verkoopadvertentie(s). Ook wordt het (online) uitwisselen van identiteitsbewijzen en foto’s van bankpassen sterk afgeraden. Dit kan in verkeerde handen leiden tot identiteitsfraude, diefstal en oplichting.