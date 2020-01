COC-prijs voor Dolly Bellefleur en Anne Krul

In haar Nieuwjaarspeech prees Oosenbrug de saamhorigheid van de veelkleurige Nederlandse LHBTI-beweging en pleitte ze voor een verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet.

Dolly Bellefleur

Dolly Bellefleur krijgt de Penning bij haar 30-jarig artiestenjubileum, voor haar jarenlange, onvoorwaardelijke inzet voor de Nederlandse LHBTI-gemeenschap. Ze staat altijd klaar voor die gemeenschap en brengt mensen bij elkaar onder het motto ‘homo, hetero, lesbisch, transgender of (b)i? We are family!’

Van Roze Zaterdag tot manifestaties op het Amsterdamse Homomonument en van optredens voor scholieren tot de Pink Christmas Kerkdienst: Dolly laat nooit verstek gaan en is als artiest en presentatrice altijd weer bereid om belangeloos haar medewerking te verlenen.

Ook in haar columns, gedichten, theatershows, strips en zelfgeschreven liedjes toont Dolly zich een ware activist, met nummers als ‘Roze Planeet’, ‘Ik ben gay oké’, ‘Those were the gays’ en de ‘Poetin Protestsong’ – het nummer dat ze zingt op de bovenstaande foto. Dolly Bellefleur is het alter ego van cabaretier en tekstdichter Ruud Douma.

Anne Krul

Anne Krul krijgt de Penning voor 40 jaar baanbrekende inzet voor LHBTI-mensen van kleur. Als activist, feminist, beeldend kunstenaar en schrijver komt ze op voor LHBTI-personen met een biculturele-, migratie- of vluchtelingenachtergrond. Ze voert actie tegen heteronormativiteit, racisme en knellende gendernormen.

Krul – die zichzelf een ‘zwarte pot’ of ‘black gay woman’ noemt – was jarenlang een drijvende kracht achter biculturele LHBTI-organisaties zoals Black Orchid, Strange Fruit en het International Lesbian Information Service (ILIS). Ze zette zich in voor talloze acties, publicaties, onderzoeken, samenwerkingsverbanden en tentoonstellingen voor LHBTI’s van kleur, recent nog voor de expositie Nos Tei bij ILHIA LGBT Heritage.

Haar onvermoeibare inzet maakte haar geliefd buiten- en in de biculturele LHBTI-gemeenschap, waar velen steun hebben ervaren door haar werk en haar zien als rolmodel en wegbereider.

Bob Angelo Penning

De Bob Angelo Penning is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, oprichter en eerste voorzitter van het COC. De Penning werd ingesteld in 1991. Tot de winnaars behoren Boris Dittrich, imam Muhsin Hendricks, Erwin Olaf, Paul de Leeuw, Joke Swiebel, Hans van Manen, Judith Schuyf, Andreas Burnier, Arie Boomsma, André van Duin en Benno Premsela.